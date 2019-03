Konsulentfirmaet Deloitte skal undersøge, hvad der fik medarbejderne i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til gennem adskillige år at bryde loven inden for fiskeriområdet.



Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har igangsat undersøgelsen, som kommer til at koste mellem to og tre millioner kroner og ventes færdig i løbet af juni.



Sagen om styrelsen begyndte for alvor at rulle i 2017. Her kom det frem, at en lille gruppe af fiskere havde tilegnet sig en langt større kvoteandel, end loven tillod.



Senest konkluderede Kammeradvokaten i sin undersøgelse i september 2018, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel.



/ritzau/