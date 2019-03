SF til Mette F.: Giv håndslag på førtidspension

""Sengepraktik".



Ordet siger alt om, at Mette Frederiksen (S) satte gang i en alt for hård behandling af syge borgere, da hun som beskæftigelsesminister gennemførte reformen af førtidspension og fleksjob. Det mener SF's formand, Pia Olsen Dyhr.



På SF's landsmøde kommer Pia Olsen Dyhr med en opfordring til Mette Frederiksen:



"Da Socialdemokratiet holdt kongres sidste år, så sagde partiets formand, Mette Frederiksen:"



"Jeg stod selv bag reformen af førtidspension. Derfor har jeg også et særligt ansvar for at få rettet op på nogle af de problemer, der viser sig at være."



"Kloge ord, men ord gør det ikke alene. Lad os give håndslag på, at en ny rød regering selvfølgelig får rettet op på reformen. Lad os styrke retssikkerheden. Lad os sikre, at sagerne ikke trækker ud, lad os sikre, at en borger ikke bliver nægtet førtidspension på grund af kassetænkning."

- Lad os få værdigheden tilbage. Lad os hurtigst muligt få begrebet sengepraktik ud af den danske ordbog igen, siger Pia Olsen Dyhr.



SF har tre forslag til, hvordan reformens skal ændres.



Partiet vil indføre et retskrav, som skal sikre, at borgerne får hurtig og relevant hjælp.



Kommunerne skal samtidig skrue ned for "kassetænkning", hvor hensynet til kommunekassen står over hensynet til borgeren. Derfor skal refusionssystemet laves om, så kommunen ikke har noget incitament til at fastholde borgere på en "lav ydelse".



SF foreslår desuden, at borgere, som ikke har umiddelbar udsigt til at udvikle deres arbejdsevne til 7,5 timer om ugen, får ret til førtidspension.



"Vi har kunnet se, at alt for mange mennesker er blevet ramt skævt af reformen. Det er lidt forskelligt fra kommune til kommune, hvordan det er gennemført. Men der er mennesker, som har siddet årevis i systemet uden at få en afklaring."



"Vi synes, man skal have en rettighed i forhold til at vide, hvor lang tid man skal være i systemet."



"Men man kommer ikke i arbejde ved at vente. Faktisk er der mange, der får stress af at vente i systemet og får endnu sværere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, siger Pia Olsen Dyhr.



Siden reformen blev gennemført under SRSF-regeringen har et flertal i Folketinget flere gange justeret den. Seneste gang var sidste år, hvor der blev lempet en smule på adgangen til førtidspension, men det har ikke været nok," mener Pia Olsen Dyhr.



/ritzau/