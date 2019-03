Ny plan fra Liberal Alliance skal gøre Danmark til landet "hvor de mest talentfulde i verden vil bo og investere"

Det skal være slut med efterløn, dagpenge til dimittender og højere pensionsalder skal fremskyndes.Det ønsker Liberal Alliance, fremgår det af partiets økonomiske 2030-plan, der vil ommøblere for knap 150 milliarder kroner på statsbudgettet.Det skriver Berlingske , der har set planen.Til gengæld for reformer vil beskæftigelsen stige med 100.000 personer og velstanden vil vokse med 108 milliarder fra 2020 til 2030, forudser partiet på baggrund af udregninger fra Finansministeriet.Forudsigelsen bygger blandt andet på en fjernelse af topskat og arveafgift, samt sikre at ingen betaler mere end 40 procent i skat.- Den her plan er et udtryk for rettidig omhu, så vi får fremtidssikret det velfærdssamfund, som vi alle bekender os til. Og så vi samtidig får gjort danskerne mere frie, ved at de kan beholde flere af deres egne penge selv.- Vi vil skabe en vindernation, hvor man både har et velfærdssamfund og er et land, hvor de mest talentfulde i verden vil bo og investere, siger Anders Samuelsen, formand for Liberal Alliance.Langt størstedelen af planens finansiering kommer fra den offentlige sektor.I alt 96,75 milliarder skal hentes ind ved nulvækst i stat, regioner og kommuner, der samtidig skal blive 10 procent mere effektive.Finansministeriet understreger i sine udregninger, at tallene er usikre.Modellerne er nemlig ikke gearet til så store, omfattende ændringer, som planen indebærer, oplyser ministeriet.Hvorvidt det er muligt at øge produktiviteten i den offentlige sektor med 10 procent, er også ganske usikkert, mener både ministeriet og Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.- Og hvis det så ikke lykkes at øge produktiviteten, betyder det i stedet, at serviceniveauet for den enkelte borger falder, siger han.Professoren vurderer dog samtidig, at planen i høj grad vil kunne skabe vækst og arbejdspladser.Bo Sandemann Rasmussen er dog enig med ministeriet i, at planens gevinster er svære at estimere, da reformerne er så gennemgribende.Hos Venstre og Dansk Folkeparti møder planen da heller ikke megen begejstring.- Vi har absolut ingen planer om at sænke topskatten for at sige det helt klart. Vi har en ambition om, at skatter og afgifter godt kan falde, når der er økonomisk og politisk mulighed for det.- Men i så fald bliver det på de små arbejdsindkomster, siger Jacob Jensen, finansordfører fra Venstre til Jyllands-Posten.Formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, fortæller til avisen, at man bør "bruge krudtet på noget andet", end at diskutere topskat.Planen kommer dagen før, at partiet indleder sit landsmøde lørdag./ritzau/