Fremskridt i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina

Kina og USA er i gang med drøftelser af det, som det kinesiske nyhedsbureau Xinhua kalder "relevante aftaledokumenter" i forbindelse med handelsforhandlingerne.



Xinhua skriver, at der er nye fremskridt i forhandlingerne, som skal tage luften ud af deres handelskrig, der koster dyrt i form af straftold.



Oplysningerne fra Xinhua kommer efter et møde i Beijing, Kinas hovedstad, mellem Kinas vicepremierminister, Liu He, og USA's handelsminister, Robert Lighthizer.



Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, deltog også i mødet.



Det franske nyhedsbureau AFP skriver, at amerikanske og kinesiske embedsmænd i næste uge mødes i Washington D.C., den amerikanske forbundshovedstad, for at genoptage forhandlingerne.



De arbejder på at finde aftaler, der kan tilfredsstille USA's præsident, Donald Trump, som siger, at amerikanske virksomheder i årevis er blevet behandlet uretfærdigt af Kina.







