Grønt lys for ny brexitafstemning fredag

Den britiske parlamentsformand, John Bercow, lader brexitaftalen komme til en ny afstemning fredag.



- Forslaget er nyt og væsentligt anderledes, siger Bercow i en udtalelse i Underhuset torsdag.



Premierminister Theresa Mays regering har to gange tidligere forsøgt at få den skilsmisseaftale, som hun har forhandlet på plads med EU, igennem det britiske parlament.



Begge gange har May lidt nederlag.



Bercow gentog senest onsdag, at han ikke vil sende en brexitplan til afstemning, hvis den stort set er identisk med de planer om en EU-skilsmisse, som to gange er nedstemt i parlamentet.



