Radio24syv dropper forlængelse

Radio24syv vil ikke søge om at forlænge sin sendetilladelse, fordi der i det nye udbud er krav om, at mindst 70 procent af redaktionen skal være 110 kilometer fra København.



Det oplyser Berlingske Media og PeopleGroup, der ejer Radio24syv.



Radiokanalen mener ikke, at det giver mening at fortsætte, hvis teltpælene skal rykkes op. Kvaliteten er afhængig af de nuværende værter, og at det er nemt at få gæster i studiet.



Connie Hedegaard, der er bestyrelsesformand for Berlingske Media, erkender, at radioen godt kunne være fortsat med hovedredaktion i en anden by.



Men hun mener, at det ville være som at begynde forfra, og at det ville være en anden kanal.



