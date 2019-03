Faldet i erhvervstilliden bremset op: "Tyder på, at virksomhedernes humør og optimismehar stabiliseret sig"

Det har været småt med smilene i det danske erhvervsliv, hvor tilliden til markederne bare blev ved med at falde i efteråret som følge af stigende international uro. Men nu kunne noget tyde på, at der er sket en opbremsning i faldet af erhvervstillid. Det...

