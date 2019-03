Bødskov: S er ikke færdig med at ommøblere Finanstilsynet

Socialdemokratiet måtte onsdag tage til takke med en reform af Finanstilsynet, der langt fra leverede den fyring af bestyrelsen og etableringen af selvstændig myndighed, der fører tilsyn med økonomisk kriminalitet, som partiet højlydt har ønsket sig i sit opgør med den finansielle sektor.Det skriver Børsen Pro Partiet kunne ikke få de øvrige partier med på stramninger, der også skulle omfatte indsættelse af offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelser og et tættere europæisk myndighedssamarbejde.Men det er ikke det samme som, at Socialdemokratiet har givet op, og specielt ikke hvis partiet står med regeringsmagten efter næste valg.Det fortæller partiets erhvervsordfører Morten Bødskov, der har forhandlet den reform af Finanstilsynet, som alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet præsenterede i dag, i et interview med Børsen Pro."Vi mener, hvad vi siger, og derfor er de punkter, vi har fremført i dag - det vil sige endnu strengere straffe til bankledelserne, et ønske om at opsplitte finanstilsynet, som man ser i andre lande, offentlige repræsentanter i bankernes bestyrelse og en europæisk vinkel - selvfølgelig nogle af de ting, vi vil gå videre med," svarer Bødskov på spørgsmålet om, hvad hans parti vil arbejde videre med, hvis Socialdemokratiet kommer i regering.Bødskov måtte tage til takke med en udvidelse af tilsynets bestyrelse, der fremover også skal have et datakyndigt medlem og et medlem med speciale i økonomisk kriminalitet, og karensperioder der bl.a. forhindrer, at tidligere topfolk i bankverdenen kommer i toppen af tilsynet de første fem år efter de forlod den finansielle sektor.Samtidig vedbliver tilsynet med såvel kapitaldækning og bankdrift som økonomisk kriminalitet og hvidvask at ligge på samme adresse, mens partiets tredje krav om offentlige bestyrelsesrepræsentanter blev neddroslet til, at tilsynet kan udpege observatører, der kan sidde med hos en banks bestyrelse, compliance-afdeling eller andre steder, hvor man mistænker at der er urent trav."Der har været behov for en egentlig rodbehandling af tilsynets bestyrelse, og det, håber jeg også, at bestyrelsen forstår, er det politiske signal. Vi gider ikke se flere historier om, at bestyrelsesmedlemmer har været involveret i transaktioner, job eller andet, der giver dem problemer i offentligheden. Detdur ikke. De er sat til at værne om tilsynets troværdighed," siger Bødskov.Han mener, at tilsynet selv leverede en alvorlig kritik af dens bestyrelses arbejde med sin rapport i januar, der kortlagde, hvor man ønskede at forstærke Finanstilsynet.Men da tilsynsmedlemmerne kun sidder to år ad gangen, får en eventuelt kommende socialdemokratisk erhvervsminister hurtigt mulighed for at botanisere omkring bestyrelsesbordet i Århusgade i København."De diskussioner, der har været om tidligere og nuværende medlemmer af bestyrelsens engagementer i finanssektoren, hvis man ikke er i stand til at se, at det har skadet finanstilsynets troværdighed, såkan man ikke se særlig godt," siger Bødskov.Han anerkender dog, at fremtidige ændringer af den finansielle lovgivning, inklusiv nye reformer, kommer til at ske i den finansielle forligskreds, der står bag dagens aftale, uanset hvem der får regeringsmagten efter det kommende valg.Men en socialdemokratisk regering vil have mulighed for at starte nye forhandlinger, og der er ikke udsigt til, at partiet ændrer sin kritisk. Den holdning vil en socialdemokratisk regering også have, siger Bødskov og tilføjer, at "der er en lige linje mellem holdning og handling.""Man kunne sagtens være gået længere efter vores opfattelse, og det arbejder vi fortsat på, ligesom man har gjort andre steder i Europa," siger Bødskov.