Ministre: Lavere integrationsydelse får flere i job

Det er uforsvarligt at lade mennesker leve i fattigdom i Danmark.



Netop det er ifølge Alternativet tilfældet for mennesker, som er på integrationsydelsen - eller selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsen, som den kommer til at hedde.



Derfor har udlændinge- og integrationsordfører Carolina Magdalene Maier (AL) tirsdag indkaldt to ministre i samråd om ydelsen.



Både børne- og socialminister Mai Mercado (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) afviser kritikken.



- Jeg står på mål for det ydelsesniveau, der er i Danmark. Det er kun ret og rimeligt, at der er en mærkbar økonomisk gevinst ved at gå på arbejde. Også til en lav løn, siger Mercado.



Enlig forælder får 9993 kr. om måneden



Den lavere ydelse betyder blandt andet, at enlige forsørgere modtager 2000 kroner mindre om måneden. Mens et par med børn modtager 2000 kroner mindre om måneden per husstand.



For den enlige forælder betyde ydelsen, at den lyder på 9993 kroner om måneden mod før 11.993 kroner.



- Der er for mange beboer i udsatte boligområder på offentlig forsørgelse, og alt for mange kommer ikke ind på arbejdsmarkedet og det omkringliggende samfund.



- Det går også ud over børnene. Det er godt for børnene, at de oplever deres forældre være en del af arbejdsmarkedet, siger Mercado.



Betale sig at arbejde



Carolina Magdalene Maier og Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen giver på samrådet udtryk for, at de mener, at det eksempelvis skader børnene, hvis familien er på den nedsatte ydelse.



Familier kan eksempelvis mangle penge til mad, tøj og medicin, lyder kritikken på.



Carolina Magdalene Maier efterlyser svar på, om den lavere ydelse reelt får flere folk i arbejde.



- Det er helt rigtigt at sætte ydelsen så lavt, at det kan betale sig at arbejde, siger Støjberg som svar.



Ydelsen er en del af den lovpakke af stramninger på udlændingeområdet, som regeringen har stemt igennem tidligere på året med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.



Men Støjberg forsvarer ydelsen. Den holder asyltallet nede, og den sørger for, at folk søger ud på arbejdsmarkedet, mener hun.



- Det skal altid kunne betale sig at arbejde og bidrage til samfundet. For mange børn vokser op i familier, hvor forældrene ikke arbejder, og hvor det sætter sig i næste generation, siger Støjberg.



