USA fordømmer voksende antisemitisme i Europa og Mellemøsten

USA "fordømmer" den voksende antisemitisme i især Mellemøsten og Europa, men også i USA.



Det udtaler den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, på en konference for betydningsfulde proisraelske lobbyorganisationer natten til tirsdag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



I en tale til de fremmødte anklager Pompeo det britiske oppositionsparti Labour for at tolerere antisemitisme og kalder det en "national skamplet".



Udmeldingen kommer, efter at ni medlemmer af det britiske parti i starten af året forlod Labour på grund af interne stridigheder om antisemitisme.



Samtidig efterforsker britisk politi anklager om antisemitiske hadforbrydelser i Labour.



Men også i USA har der de seneste år været en stigning i antallet af hagekors malet i bybilledet og bombetrusler mod jødiske institutioner.



Der er omkring 5,3 mio. jøder i USA. De tæller både praktiserende og ikke-praktiserende af religionen.



Ekstremismen er i fremmarch, og polariseringen i den amerikanske præsident Donald Trumps æra næres af de hadefulde toner på sociale medier.



Det vurderer Jacques Berlinerblau, professor i jødiske samfund ved Georgetown University i Washington, skriver nyhedsbureauet AFP.



I 2017 marcherede amerikanske højrenationalister, nynazister og medlemmer af Ku Klux Klan gennem gaderne i byen Charlottesville i delstaten Virginia, mens de råbte "jøder vil ikke erstatte os".



Samme dag mistede en 31-årig kvinde livet, da en 20-årig mand kørte ind i en gruppe, der deltog i en moddemonstration mod nynazisterne.



Herefter udtalte Trump, at volden kom "fra mange sider". David Duke, der er blandt de mere kendte tilhængere af hvidt overherredømme, tegnede omvendt en direkte linje fra demonstrationen i Charlottesville til præsidenten.



"Det er derfor, vi stemte på Donald Trump, fordi han sagde, at han vil tage vores land tilbage," lød det efterfølgende fra David Duke.



Begge udmeldinger fik flere af Trumps partifæller til at kritisere Trump for ikke at kalde påkørslen for terror og for ikke at tage kraftigt nok afstand til nynazister og antisemitter.



Men det jødiske samfund skal ikke tage fejl. Trump-administrationen gør alt, hvad den kan, for at modarbejde, at antisemitismen slår rod i USA, lyder det nu fra Pompeo.



"Trump-administrationen tager klart afstand fra den (antisemitisme red.) og vil bekæmpe den uden at tøve," siger Pompeo.



/ritzau/