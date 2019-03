Trump giver Barr grønt lys til at offentliggøre Rusland-rapport

Relateret indhold Artikler

Står det til USA's præsident, Donald Trump, kan offentligheden godt få lov at læse den fulde rapport fra den særlige anklager Robert Mueller, der i to år har undersøgt, om der var et samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen i valgåret 2016.



"Det vil ikke genere mig det fjerneste," siger Trump ifølge nyhedsbureauet AP.



Det er dog ikke op til ham, men til USA's justitsminister, William Barr, om rapporten skal offentliggøres i fuld længde, understreger præsidenten.



Indtil videre stammer offentlighedens viden om rapporten fra et brev, som Barr har sendt til politikere i den amerikanske kongres.



Af brevet fremgår det, at der ikke var noget samarbejde mellem Trump-kampagnen og Rusland i valgkampen i 2016.



Der er ikke nogen "rygende pistol", der viser, at Trump-administrationen har obstrueret Robert Muellers undersøgelser. Men han renses heller ikke på dette punkt.



Rapporten konkluderer ikke, at Trump begik noget ulovligt, men den frikender ham heller ikke, skriver Mueller ifølge justitsminister Barr i rapporten.



Demokraterne presser på for at få udleveret hele Muellers rapport.



"Der er ingen gode grunde til ikke at offentliggøre rapporten," sagde den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, mandag i Senatet.



Han henviser til, at også præsident Trump selv har givet grønt lys, for at offentligheden kan få adgang til rapporten.



Schumer har derfor foreslået hurtigt at vedtage en resolution, der kræver rapporten offentliggjort.



Men flertalslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, afviser forespørgslen blankt.



Han mener, at justitsministeriet har brug for mere tid til at gennemgå og vurdere Muellers rapport.



"Det er ikke dumt at give justitsministeriet bare en smule tid til at færdiggøre deres gennemgang på en professionel og ansvarlig måde," siger McConnell.



/ritzau/