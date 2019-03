Arabiske lande trodser Trump: Golan er og bliver syrisk

USA's anerkendelse af Golanhøjderne som en del af Israel møder modstand i Mellemøsten.



Syriens udenrigsminister, Walid al-Moualem, står i en udtalelse på statsligt tv fast på, at Golanhøjderne er besat syrisk territorium, skriver nyhedsbureauet Reuters.



- Uanset hvor mange år, der er gået, ændrer dette ikke på, at Golan er besat syrisk område, siger al-Moualem ifølge Reuters.



Samme melding kommer fra Den Arabiske Liga i en meddelelse offentliggjort via det statslige egyptiske nyhedsbureau.



Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, kalder ifølge nyhedsbureauet AFP anerkendelsen for en foræring til Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.



Donald Trump har mandag underskrevet et dekret, hvor USA anerkender Israels suverænitet over Golanhøjderne.



- Det har været længe undervejs. Det skulle have været gjort for årtier siden, sagde Trump, da han underskrev dekretet.



Præsidenten har mandag den israelske premierminister på besøg i Washington.



Netanyahu roste Trump i høje vendinger for beslutningen.



- Dette er i sandhed en historisk dag, sagde den israelske regeringschef.



Israel erobrede området fra Syrien under Seksdageskrigen i 1967 og erklærede det som en del af landet i 1981.



Internationalt har Israels annektering af det strategisk vigtige højdedrag aldrig været anerkendt. FN's Sikkerhedsråd fastslog i 1981, at det er besat syrisk territorium.



- FN's politik angående Golanhøjderne er afspejlet i de relevante resolutioner fra Sikkerhedsrådet, og den politik har ikke ændret sig, siger en talsmand for FN's generalsekretær, António Guterres, mandag til nyhedsbureauet Reuters.



