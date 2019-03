Topdemokrater: USA's justitsminister er ikke objektiv

Relateret indhold Artikler

Demokraternes ledere i Kongressen mener ikke, at USA's justitsminister objektivt kan vurdere Rusland-undersøgelsen.



Det skriver formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, og minoritetslederen i Senatet, Chuck Schumer, i en fælles meddelelse natten til mandag dansk tid.



Meldingen kommer, efter at justitsminister William Barr søndag aften dansk tid har sendt et kortfattet brev til Kongressen.



Her fremlægger han hovedkonklusionerne af den særlige anklager Robert Muellers Rusland-undersøgelse.



"Justitsminister Barrs brev rejser flere spørgsmål, end det besvarer," skriver Demokraterne i meddelelsen.



"På grund af Barrs tidligere partiskhed mod den særlige anklagers undersøgelse er han ikke en neutral observatør, og han kan ikke objektivt" vurdere rapporten.



Demokraterne har søndag aften krævet Barr til høring i Kongressen.



Mueller har siden 2017 undersøgt, om der var et samarbejde mellem Rusland og Donald Trumps valgkampagne i 2016.



Rapporten kan konstatere russisk indblanding i valgkampen i 2016, hedder det i brevet fra Barr.



Men Mueller vil i sin rapport ikke fælde en afgørelse af, hvorvidt præsidenten ulovligt har forsøgt obstruktion under efterforskningen.



"Den særlige anklager drog derfor ikke en konklusion - den ene eller den anden vej - om den undersøgte adfærd udgjorde obstruktion i forfatningens forstand," skriver Barr om rapporten.



Mueller afleverede rapporten til justitsministeren fredag. Det er Barr, der skal afgøre, hvor meget af rapporten der skal offentliggøres.



Demokraterne mener, at hele rapporten og dens underliggende tekster skal frigives.



Trump har selv konkluderet, at han bliver fuldstændigt frikendt af rapporten.



Det er ifølge Demokraterne en "direkte modsigelse af Muellers ord og har ingen troværdighed".



