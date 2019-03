Topdemokrater vil have Mueller-rapport offentliggjort: "Ingen, herunder præsidenten, er hævet over loven"

Flere topdemokrater i USA kræver fuld gennemsigtighed, efter at den særlige anklager Robert Mueller fredag har afleveret sin rapport om mulig russisk indblanding i valget i 2016 til justitsminister William Barr.



Demokraterne kræver således, at hele rapporten bliver offentliggjort. Derudover kræver de, at præsident Donald Trump ikke får lov til at "smugkigge" i rapporten på forhånd.



Blandt de højtstående demokrater er formand for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi og minoritetsleder i Senatet Chuck Shumer.



"Det er bydende nødvendigt for Barr at offentliggøre hele rapporten og dens dokumentation og konklusioner for Kongressen," siger Nancy Pelosi og Chuck Shumer i en fælles erklæring.



William Barr "må ikke give præsident Trump, hans advokater eller hans ansatte lov til at se særlig anklager Muellers konklusioner eller dokumentationen på forhånd", står der i erklæringen.



"Og Det Hvide Hus må ikke få lov til at blande sig beslutningen om, hvilke dele af konklusionerne eller beviserne der skal offentliggøres," skriver de to videre.



Hovedkonklusioner bliver offentliggjort

Den med spænding imødesete rapport skal kaste lys over, hvilken rolle Rusland spillede under præsidentvalgkampen i 2016. Derudover undersøger rapporten mulige lovovertrædelser begået af præsident Donald Trump.



Ifølge justitsminister William Barr vil hovedkonklusionerne fra rapporten blive offentliggjort, når de bliver afleveret til Kongressen. Det vil ifølge justitsministeren formentlig ske allerede i weekenden.



Men flere fremtrædende demokraterne vil altså have, at ministeren offentliggør den fulde rapport.



"Justitsminister Barr, frigiv hele Mueller-rapporten til den amerikanske offentlighed. Nu," skriver senator Elizabeth Warren på Twitter.



Hun er en åbenmundet kritiker af Trump og udfordrer til Demokraternes præsidentkandidatpost.



Samme opfordring lyder fra Bernie Sanders, der ligeledes ønsker at udfordre Trump ved valget i 2020.



"Jeg opfordrer Trump-administrationen til hurtigst muligt at offentliggøre særlig anklager Muellers fulde rapport. Ingen, herunder præsidenten, er hævet over loven, siger han.



Senator Kamala Harris, der også er demokratisk præsidentkandidat, kræver ligeledes "fuld gennemsigtighed". Hun tager endda opfordringen et skidt videre:



"Justitsminister Barr må offentligt vidne under ed om undersøgelsens konklusioner."



Justitsminister William Barr vil konsultere både vicejustitsminister Rod Rosenstein og Robert Mueller selv, før han afgør, om - og i givet fald hvor meget af - selve rapporten kan offentliggøres.



Ritzau/AFP