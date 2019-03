Medier: Tyrkiet har udvist dansk IS-rekruttør til Danmark

En dansk kvinde, der ifølge tyrkiske medier har tilsluttet sig Islamisk Stat og hjulpet dem med at rekruttere fremmedkrigere, er blevet udvist fra Tyrkiet og hjemsendes nu til Danmark.



Det skriver det dansk-kurdiske netmedie Jiyan, der citerer flere tyrkiske medier, herunder CNN Türk.



Ifølge avisen Sabah er kvinden, der er dansk statsborger med libanesiske rødder, blevet "sendt til Danmark med fly".



Den danske kvinde skulle angiveligt have spillet en aktiv rolle i Islamisk Stats rekrutteringsproces og hvervet adskillige til den militante bevægelses sag i Syrien og Irak.



Hun blev for nylig anholdt efter en stor politirazzia i den tyrkiske storby Bursa. Under anholdelsen fandt politiet et falsk dansk pas blandt kvindens ejendele.



De tyrkiske myndigheder har efter anholdelsen behandlet kvindens deportationssag og efterfølgende overleveret hende til danske myndigheder. Hun skal nu retsforfølges i Danmark, skriver flere tyrkiske medier.



Udenrigsministeriet kan natten til fredag hverken be- eller afkræfte over for Ritzau, at en dansk statsborger skulle være blevet udleveret fra Tyrkiet til retsforfølgelse i Danmark.



Ifølge tyrkiske medier skulle kvinden være rejst til Syrien via Tyrkiet for at tilslutte sig Islamisk Stat.



Efter et ophold af ukendt varighed er hun vendt tilbage til Tyrkiet og har boet i et såkaldt "safe house" for IS-krigere i Hatay-provinsen på grænsen til Syrien.



Ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) befinder godt 30 danskere sig i øjeblikket i Syrien, hvor de kæmper for Islamisk Stat.



Siden sommeren 2012 er 150 personer rejst fra Danmark til Syrien og Irak og opholdt sig hos militante islamistiske grupper.



Center for Terroranalyse vurderer, at mindst 21 af de 150 personer har været kvinder.



