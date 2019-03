Henrik Sass afviser klimaafgifter på kød og flyrejser

Der skal ikke lægges klimaafgifter på kød og flyrejser for at nedbringe danskernes forbrug. Det mener Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen.



"Der er folk, som arbejder med miljø, som mener, at vi skal se os selv som katolsk syndige typer, der har forbrudt os mod en aftale mellem Gud og menneskeheden, så derfor skal vi betale for vores synder ved at fryse noget mere og spise noget mindre."



"Sådan en attitude, hvor man tøffer rundt med bøjet hoved, har jeg aldrig haft," siger Henrik Sass Larsen til Jyllands-Posten.



Danmark skal i klimakampen i stedet satse stort på teknologier, der gør det billigere at lagre vedvarende energi, så der kan komme grøn strøm i stikkontakterne, selv når vinden ikke blæser, mener Sass Larsen.



Gruppeformanden betragter energilagring som et "teknologisk fix" på klimaproblemerne.



"Der ligger nøglen til det meste," siger han til Jyllands-Posten.



De Radikale lægger i deres klimaudspil op til at pålægge en særlig CO2-betaling på alle fly, der letter fra Danmark.



I en potentiel regering med Socialdemokratiet vil partiet derfor lægge et "alvorligt pres" for en flyafgift.



"Hvis ikke man bruger afgifter, så afskriver man sig et meget, meget vigtigt virkemiddel i den grønne omstilling," siger klimaordfører Ida Auken (R) til Ritzau.



"Vi vil gerne flytte skatten fra arbejde til ressourcer og forurening. Og det kommer vi til at lægge et stort pres på Socialdemokratiet for at få igennem."



I Sverige, Norge og Tyskland har man allerede indført en såkaldt klimaafgift på selve flybilletten med det formål at mindske antallet af flyvninger.



Enhedslisten, der vil indføre en afgift på flyrejser, advarer mod et enøjet fokus på teknologi.



"Selv hvis vi får løst problemet med lagring, så vil køerne stadig bøvse, og flyene vil stadig bruge brændstof," siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL) til Jyllands-Posten.



