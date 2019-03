EU godkender: Udskyder brexit efter dramatisk topmøde

Breaking news

Formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, til EU-topmøde i Bruxelles torsdag.

EU har torsdag aften godkendt, at brexit udskydes, så Storbritannien undgår no deal-scenariet næste uge. Efter en næsten fem timer lang diskussion mellem EU's stats- og regeringschefer, hvor adskillige nye brexit-datoer har været i spil, har EU-lederne...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.