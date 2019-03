Præsident Trump erklærer Islamisk Stat for besejret i aften

Islamisk Stats (IS) sidste enklave i Syrien vil blive befriet "i aften".



Det siger USA's præsident, Donald Trump, tidligt onsdag aften lokal tid i en tale i Lima, Ohio. Det skriver nyhedsbureauet AP.



"Kalifatet står ikke længere efter i aften," lyder det fra præsidenten.



Det er ikke første gang, den amerikanske præsident erklærer Islamisk Stat for besejret. Allerede den 20. december sidste år erklærede Trump sejr over IS.



Men IS-krigere har siden da svaret igen.



I sin tale onsdag aften holder Trump to kort over Syrien op foran de fremmødte. Det ene er helt rødt og skal illustrere, hvor stort IS' territorium var, da Donald Trump blev valgt som præsident i november 2016.



Det andet kort har kun en lille rød plet på.



"Da jeg tog over, var det et kaos. De (Islamisk Stat, red.) var over det hele i Syrien og i Irak," fortæller præsidenten.



Islamisk Stat er stort set besejret i Syrien. Gruppen er trængt tilbage til et sidste lille landområde i Baghouz af Syriens Demokratiske Styrker (SDF).



I starten af marts oplyste SDF, at der var op mod 1000 til 1500 IS-krigere tilbage i området. Siden har mindst 300 krigere overgivet sig.



Da Trump i december erklærede sejr over IS, meddelte han samtidig, at man ville trække de amerikanske tropper ud af det krigshærgede land.



Planerne om at trække de omkring 2000 amerikanske soldater, der er i Syrien, ud, kom som en overraskelse for mange.



Og i februar fortalte Trump, at USA vil lade omkring 400 amerikanske soldater forblive udstationeret i Syrien.



Tropperne vil blive i to forskellige områder. Det ene er en sikkerhedszone nær den nordøstlige grænse til Tyrkiet.



Det andet område er ved den amerikanske militærbase i Tanf nær grænsen mod Irak og Jordan.



Det sker blandt andet for at sørge for, at IS ikke genopstår.



/ritzau/