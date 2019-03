FAKTA: Sådan bliver EU's næste kommissionsformand valgt

Relateret indhold Artikler

Når Jean-Claude Junckers mandat som formand for EU-Kommissionen udløber til november, er den danske EU-kommissær Margrethe Vestager blandt kandidaterne til at overtage hans post.



Onsdag bekræfter konkurrencekommissær Vestager, at hun er i spil til en af de store EU-poster, heriblandt posten som formand for EU-Kommissionen.



Junckers arvtager vælges efter valget til Europa-Parlamentet i maj. Men der er endnu tvivl om, hvordan afløseren for Juncker skal udpeges.



Her kan du læse mere om vejen til topposten:



* EU-Kommissionen udarbejder forslag til ny EU-lovgivning og gennemfører beslutninger taget af Europa-Parlamentet og medlemslandene.



* Hvert femte år skal der vælges en ny kommissionsformand. Mandatet for den nuværende formand, Jean-Claude Juncker, udløber i november 2019.



* Tidligere har det foregået sådan, at EU's stats- og regeringschefer har foreslået en formandskandidat til Europa-Parlamentet.



* Traditionelt er der en del hemmelighedskræmmeri omkring besættelsen af den slags topposter - blandt andet fordi siddende regeringschefer ikke officielt kan melde deres kandidatur uden at underminere sig selv i deres aktuelle job.



* Indstillingen fra stats- og regeringscheferne er baseret på den politiske sammensætning af parlamentet. Men der bliver typisk også taget hensyn til balancen i forhold til andre EU-topposter, hvor både køn, parti, geografi samt nye og gamle EU-landen kan spille ind.



* Hvis et absolut flertal i parlamentet støtter kandidaten, der er indstillet af et EU-topmøde, bliver han eller hun valgt.



* Ved valget i 2014 foregik det imidlertid en smule anderledes. Europa-Parlamentet lykkedes nemlig med at få spidskandidatsystemet igennem. Det system anser flere i parlamentet for at være mere demokratisk.



* Her udpeger hver af de europæiske politiske partier en spidskandidat til posten som kommissionsformand. Den partigruppe, der får flest stemmer ved europaparlamentsvalget får førsteret til at pege på sin kandidat som den næste formand for EU-Kommissionen.



* I 2014 blev stats- og regeringscheferne taget på sengen af systemet og endte med at følge parlamentets indstilling. Men både stats- og regeringsledere og grupper i parlamentet er utilfredse med systemet, der favoriserer gruppen EPP, som længe har været parlamentets største gruppe.



* Når EU-parlamentsvalget er overstået, og det står klart, hvordan stemmerne har fordelt sig, vil man forsøge at udpege den næste formand for kommissionen. Det vil formentlig foregå via en forhandling mellem stats- og regeringschefer og Europa-Parlamentet. Det er ikke givet, at en af spidskandidaterne får posten.



Kilder: EU-professor Marlene Wind, EU-Kommissionen og Ritzau.



/ritzau/