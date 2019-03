Theresa May søger om udskydelse af brexit indtil 30. juni

Opdateret kl. 14.18 - Den britiske premierminister, Theresa May, har onsdag bedt EU-præsident Donald Tusk om en udskydelse af brexit indtil 30. juni.



Det siger hun i det britiske Underhus.



May understreger samtidig, at hun agter at holde en tredje afstemning om en skilsmisseaftale mellem Storbritannien og EU.



Hun giver dog ikke nogen dato for, hvornår en afstemning skal finde sted.



Formanden i det britiske parlament, John Bercow, meddelte mandag, at han ikke vil tillade endnu en afstemning om Mays brexitaftale. I hvert fald kræver han, at aftalen ændres betragteligt.



Alternativt skal der en helt ny aftale på bordet.



Som det ser ud nu, står briterne til at forlade EU den 29. marts.



Årsagen er, at Storbritannien den 29. marts 2017 officielt meddelte EU, at landet ville melde sig ud af unionen.



Af EU-traktatens artikel 50 fremgår det, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det effektueres.



En af de umiddelbare udfordringer ved at udskyde brexit er det forestående EU-parlamentsvalg. Det holdes mellem 23. og 26. maj.



I et brev fra den 11. marts skriver EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, til EU-præsident Donald Tusk, at briternes udtræden af EU skal være sket inden parlamentsvalget.



"Hvis Storbritannien ikke har forladt EU til den tid, så er det juridisk forpligtet til at afholde valget," skriver Jean-Claude Juncker.



Men det mener May ikke er i nogens interesse.



"Det vil være uacceptabelt, hvis det britiske folk - tre år efter at have stemt for at forlade EU - skal bedes om at vælge nye parlamentsmedlemmer," siger premierministeren i Underhuset.



Der er EU-topmøde torsdag i Bruxelles. Her ventes EU's ledere at tage stilling til briternes ønske om at udskyde brexit.



Kommissionsformand Jean-Claude Juncker sagde onsdag formiddag dog, at han ikke nødvendigvis forventer, at der bliver taget en beslutning torsdag.



Hvis datoen for brexit skal ændres, kræves det, at alle EU-lande er enige.



/ritzau/Reuters