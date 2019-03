Vestager med ny kæmpebøde til Google: Skal betale 11 mia kr

Eksklusivt for kunder

Internetgiganten Google får en bøde på 1,49 mia. euro svarende til 11 mia. kr. for brud på EU's konkurrenceregler.



"I dag har Kommissionen besluttet at idømme Google en bøde på 1,49 mia. euro for ulovlig misbrug af sin dominerende position på markedet...