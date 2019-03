Københavnske borgmestre vil have benzin- og dieselfri zoner til gavn for elbiler

Københavns Kommune har bedt regeringen om mulighed for at indføre emissionsfri zoner i København, hvor det altså ikke skal være tilladt at køre rundt i benzin- eller dieselbiler.Det fremgår af et høringssvar i forbindelse med en skærpelse af miljøkrav til tunge køretøjer og varebiler, som overborgester Frank Jensen (S) og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har indsendt."Vi ønsker mulighed for at kunne indføre en nulemissionszone i København, for at skabe incitament til at fleredanskere køber en elbil," skriver borgmestrene i høringssvaret og henviser til Sverige, hvor lignende zoner er iværksat med virkning fra 2020.Forslaget er dog ifølge Berlingske blevet pure afvist af ministeren på området."Jeg strammer som den første miljøminister siden 2010 miljøzonerne. Det er på tide at få renere luft i byerne, og vi har med forslaget fundet en fornuftig balance, hvor man stadig kan bo og leve i byen som borger, og hvor vi fokuserer på tunge køretøjer og varevogne. Men regeringen kommer ikke til at støtte Frank Jensens betalingsring i ny indpakning," udtaler miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i et skriftligt svar til Berlingske.Det får dog ikke de to borgmestre til at give op. I et interview med Berlingske understreger de, at det fortsat er et københavnsk ønske.