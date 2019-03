Hos Lægeforeningen og Det Etiske Råd er man glade for Lars Løkke Rasmussens opbakning til idéen om at etablere et behandlingsråd.



Behandlingsrådet skal i stil med Medicinrådet vurdere, om effekten af nye behandlinger står mål med prisen.



Men det skal også kunne fratage patienter behandlinger, de i dag har adgang til, mener Lægeforeningen og Det Etiske Råd.



- Der er i dag en stor ulighed mellem patientgrupperne og dermed også en uretfærdighed i forhold til den behandling, de bliver tilbudt i sundhedsvæsenet.



- Det mest tydelige eksempel er psykiatrien. Her oplever vi, at der slet ikke er ressourcer til at tilbyde alle patienter en god og ordentlig behandling, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.



I april sidste år spurgte foreningen læger i psykiatrien, hvordan de oplevede den service, de kan give til deres patienter.



Her svarede 58 procent, at de ugentligt udskriver patienter, selv om de mener, at de ville have gavn af at forblive indlagt. Men de er nødt til at skabe plads til endnu sygere patienter.



Knap hver anden svarede, at de ugentligt afviser patienter, som de mener ville have gavn af en indlæggelse, fordi der ikke er plads.



- Det mener jeg, er et meget tydeligt eksempel på, at regningen for investering i andre patientgrupper blandt andet er endt hos psykiatrien, siger Andreas Rudkjøbing.



Det Etiske Råd anbefalede i september 2018 oprettelsen af netop et behandlingsråd.



For at gøre op med uligheden mellem patientgrupper er der behov for, at man i højere grad vurderer behandlingers effekt, lyder det fra Gorm Greisen.



Han er tidligere formand for Etisk Råd og forestod udarbejdelsen af rådets anbefalinger om et behandlingsråd.



- Vi er nødt til at blive bedre til at undersøge, hvad der virker, og holde op med at gøre det, der ikke virker. Og så mener jeg, at det er en god idé, hvis prioriteringerne i sundhedsvæsenet i højere grad bliver delt med det politiske niveau, siger han.



Når patienter vil opleve at få nej til en bestemt type behandling, så er det vigtigt, at beslutningen fra et behandlingsråd kan gås efter, mener Gorm Greisen.



- Det vigtigste for behandlingsrådet er, at det får en demokratisk legitimitet. Deres beslutninger skal ses som retfærdige, og det kræver, at de er transparente.



- Man skal kunne se beslutningsgrundlaget, man skal kunne se, hvem der har truffet beslutningen, og man skal have tillid til, at den proces har været fair, siger han.



