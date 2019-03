Professor er dykket ned i ny trafikplan: Ét af projekterne er "nok det værste nogensinde"

Fire partier, 112,7 mia. kr. og 450 km nyanlagte veje er de centrale nøgletal i den trafikplan, regeringen og Dansk Folkeparti aftalte onsdag. Dykker man ned i planen, kan man dog også finde tal for, hvordan økonomien bag de nye projekter forventes...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.