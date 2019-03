Radikale vil have afgifter på flytrafik

Relateret indhold Tilføj søgeagent Det Radikale Venstre Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Det Radikale Venstre

Klimabelastningen fra de mange flyvninger verden over er et stort problem, og derfor skal der gøres noget.



Sådan lyder det fra De Radikale, der i et nyt klimaudspil lægger op til en særlig CO2-afgift på flytrafik.



For hvert ton CO2, et fly udleder, skal selskabet bag betale 250 kroner, foreslår politisk leder Morten Østergaard.



- Vi tror på, at folk også i fremtiden vil flyve rundt i verden på ferie og på arbejde. Derfor er det afgørende at sørge for, at det bliver grønne flyvninger, sagde han fredag.



Han mener, en afgift på udledningen vil tilskynde flyselskaberne til at nedbringe forureningen.



De Radikales udspil indeholder 24 forslag og hedder "Klimaet kalder. Fremad."



/ritzau/