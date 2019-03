Medie: Kina går USA i møde og strammer regler mod industrispionage

Kina er i al stilfærdighed i færd med at høvle en af knasterne i handelstvisten med USA ned. I al fald har regeringen i Beijing gennem de seneste uger ændret et forslag til en kommende lov, som betyder, at staten kan slå hårdere ned på embedsmænd, som deler udenlandske virksomheders teknologiske viden.



Det skriver The Wall Street Journal.



Loven vedrører udenlandske investeringer i Kina, hvor udenlandske virksomheder er tvunget til dele deres teknologiske viden med den kinesiske stat. Det er et af de områder, som USA med præsident Donald Trump i spidsen har kritiseret kraftigt, da det menes at være ad den vej teknologiske viden fra blandt andet amerikanske selskaber bliver stjålet.



Den kommende lov har fået tilføjet nye vendinger, som gør det ulovligt for embedsmændene at dele erhvervshemmeligheder, og skulle det alligevel ske, vil embedsmændene kunne blive strafferetligt forfulgt. Håbet er, at de nye tiltag vil opbløde amerikanerne i handelsforhandlingerne, skriver avisen.



For at udenlandske selskaber kan åbne produktion op i Kina, skal de godkendes af de kinesiske myndigheder. Det er gennem denne proces, at den amerikanske regering mener, at Kina anvender til at tilegne sig ophavsretlig beskyttet viden og tvinge teknologioverførsel fra udlandet til Kina. Blandt andet beskyldes medlemmerne af de godkendende udvalg for at stjæle informationerne og sælge dem til kinesiske konkurrenter.



Den nye lovgivning menes at afspejle de formuleringer på området, der er lagt op til i udkastene fra begge sider til en mulig handelsaftale mellem Kina og USA, men ifølge The Wall Street Journal er det endnu uklart, hvordan aftalens elementer, herunder spørgsmålet om tvungen teknologioverførsel, skal håndhæves.



Samtidig peger juridiske eksperter på, at der i kinesisk lovgivning allerede er et forbud mod, at statens ansatte deler erhvervshemmeligheder.



"Det er ikke nyt. Loven siger det bare igen," siger Huang Yong, juraprofessor ved University of International Business and Economics i Beijing, til The Wall Street Journal.



/ritzau/FINANS