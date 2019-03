Medie: Møde mellem Trump og Xi udsat til tidligst i april

Mødet mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og hans kinesiske modstykke, Xi Jinping, er udskudt til tidligst april.



Det skriver nyhedsbureauet Bloomberg, der har oplysninger fra tre unavngivne kilder.



Selvom der er forlydender om fremskridt i handelsforhandlingerne, så ventes et møde nu først at finde sted mod slutningen af april.



Kina ønsker et formelt statsbesøg og ikke blot besøg af lavere rangerende personer for at underskrive en handelsaftale, siger en kilde.



