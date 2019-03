May efter afvisning af no deal: Storbritannien kan stå over for lang udskydelse af brexit

Opdateret 21.11 - Et flertal i det britiske underhus har onsdag aften afvist, at brexit skal gennemføres uden en aftale 29. marts.



321 parlamentsmedlemmer stemte imod no deal, mens 278 støttede et aftaleløst brexit. Resultatet får onsdag aften pundet til at stige.



Dermed er det nu sandsynligt, at brexit vil blive udskudt, efter at Underhuset først tirsdag afviste premierminister Theresa Mays udtrædelsesaftale og nu også har afvist et aftaleløst brexit. Underhuset følger torsdag op med en ny afstemning, hvor parlamentsmedlemmerne skal afgøre, om Storbritannien skal bede EU om en udsættelse af brexit.



"Hvis dette hus i de kommende dage finder en måde at støtte aftalen, vil det tillade regeringen at søge en teknisk og begrænset forlængelse af Artikel 50 for at give tid til at vedtage den nødvendige lovgivning og at ratificere aftalen vi har nået med EU," siger Theresa May.



Men premierministeren understreger, at det kun er sandsynligt, at EU vil sige ja til en kortvarig forlængelse, hvis udtrædelsesaftalen bliver vedtaget.



"Derfor er huset nødt til at forstå, at hvis det ikke er villigt til at støtte aftalen inden for de kommende dage, og det ikke er villigt til at støtte at udtræde uden en aftale 29. marts, så lægger det op til, at der er nødt til at komme en meget længere forlængelse af Artikel 50," siger Theresa May.



Det er første gang, Theresa May åbner muligheden for, at en udskydelse af brexit kan blive længere end til maj eller juni.



Hun understreger, at en lang udsættelse vil betyde, at Storbritannien bliver nødt til at deltage i valget til Europa-Parlamentet i maj.



Forhindrer ikke no deal



Theresa May havde selv støttet, at no deal-scenariet skulle afvises, men havde opgivet partidisciplinen og dermed at bestemme, hvad medlemmerne af Det Konservative Parti skulle stemme.



Alligevel faldt afstemningen ikke ud, som May havde ønsket. Premierministeren havde foreslået, at Underhuset afviste et aftaleløst brexit, men anerkendte, at no deal-scenariet stadig bliver til virkelighed, hvis en brexit-aftale ikke vedtages.



Et snævert flertal på 312 stemmer imod 308 gik dog imod Theresa May og ændrede på forhånd teksten til, at Underhuset under alle omstændigheder afviser no deal.



Resultatet udelukker dog ikke, at no deal-scenariet kan blive en realitet. Et aftaleløst brexit kan kun udelukkes ved, at Storbritannien enten opgiver brexit helt og annullerer udmeldelsen af EU - eller ved at Underhuset vedtager Mays udtrædelsesaftale, som EU fastholder er det sidste tilbud, Storbritannien får.



Storbritannien forlader efter planen EU 29. marts. Skal der ændres på den dato, skal den britiske regering først bede EU om en udsættelse, og anmodningen skal derefter godkendes enstemmigt på det EU-topmøde, der afholdes torsdag og fredag i næste uge.