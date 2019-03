Boost til motorveje, tog og cykelstier: Her er regeringens nye plan til 112,7 mia kr

En forlængelse af Frederiksunds-motorvejen og Hillerød-motorvejen. Større kapacitet på omfartsvejene uden om København. En udvidelse af motorvejen over Fyn og masser af steder i Jylland. En helt ny midtjysk motorvej. Ialt 450 kilometer ny vej i Danmark. Ny togdrift mellem Vejle og Billund. Forbedringer af jernbanerne. En tredje forbindelse over Limfjorden. Og nye penge til cykelstier og støjbekæmpelse.Det er nogle af ribbenene i det nye infrastruktur-skelet til 112,7 mia. kr., som VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti lige nu præsenterer på et pressemøde. Pengene er fordelt med 61,2 mia. kr. til nye veje og 51,5 til jernbane - og så er der iøvrigt 20 mia. kr. til nye tog i en særlig DSB-pulje.Den nye infrastrukturplan, der skal løbe frem til 2030, bliver præsenteret af transportminister Ole Birk Olesen (LA), finansminister Kristian Jensen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) samt DF-ordførerne René Christensen og Kim Christiansen.Til gengæld bliver den planlagte togbro over Vejle Fjord droppet, fordi Dansk Folkeparti trækker sig ud af Togfonden, som blev aftalt under den tidligere Thorning-regering."Trængsel på vejene koster hver dag samfundet dyrt, ligesom det er irriterende for den enkelte trafikant at spilde tiden i lange bilkøer. Trængslen vil kun vokse i fremtiden, hvis ikke vi gør noget nu. Derfor vil vi investere mere i vores vejinfrastruktur, og med den nye aftale sætter vi eksempelvis gang i vigtige og nødvendige udvidelser af landets mest belastede motorvejstrækninger," siger Ole Birk Olesen.Han tilføjer, at der vil blive investeret 51,5 mia. kr. i jernbaneprojekter - og så 20 mia. kr. ekstra til indkøb af nye tog, hvilket der allerede er afsat penge til i rammen til DSB's køb af fremtidens tog.Der er penge til nye jernbaneknudepunkter ved Ny Ellebjerg og Glostrup stationer, en udvidelse af Københavns Lufthavn Station og hastighedsopgradering på jernbanen mellem Ringsted og Odense.Og så er der penge til en helt ny jernbane over Vestfyn fra Odense til Kauslunde ved Middelfart, som fjerner en af jernbanens store flaskehalse. Og så en ny jernbane mellem Vejle og Billund, som har været et af DF's store ønsker.Der er afsat 61,2 mia. kr. til nye vejprojekter i regeringens infrastrukturplan."Med planen får vi 450 kilometer mere vej, nye veje eller udbygninger af eksisterende veje. Det skal være med til at binde Danmark bedre sammen. Vi har prioriteret nye investeringer i alle dele af landet, så det bliver lettere at være dansker, når man skal transportere sig hurtigere til og fra arbejde og besøge familie og venner rundt omkring i Danmark," siger finansminister Kristian Jensen.Han tilføjer, at der er sikret en god balance mellem bedre kollektiv trafik og flere veje, så det bliver lettere og hurtigere at komme frem både med tog, i bil og på cykel.Se listen over projekter her: