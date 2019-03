USA's topforhandler ser risiko for fiasko i handelsdialogen

Relateret indhold Artikler

Robert Lighthizer, der er USA's handelsrepræsentant og topforhandler i handelsstriden med Kina, advarede tirsdag i finanskomiteen i det amerikanske senat mod, at forhandlingerne kan ende uden en handelsaftale, da der er "store, store udfordringer", som skal løses. Derfor kunne Lighthizer ikke spå om "succes" på nuværende tidspunkt.



Det skriver Financial Times.



"Vi kommer inden længe til enten at have et godt eller et dårligt resultat, men jeg giver ingen specifik tidsramme, og det er ikke op til mig," sagde Robert Lighthizer i Senatet.



"Jeg vil arbejde så hårdt, som jeg kan, og præsidenten vil fortælle mig, hvornår tiden er gået, eller kineserne vil."



Handelsrepræsentanten ville ikke tage en aftale for givet, men han vurderede, at forhandlingerne nu er i deres sidste uger.



USA og Kinas forhandlinger har stået på siden slutningen af sidste år, da præsident Donald Trump i USA og præsident Xi Jinping i Kina i november blev enige om en tre måneders våbenhvile, som betød, at USA udskød planlagte toldforhøjelser på kinesiske varer til årsskiftet til starten af marts. Den deadline blev igen rykket på ubestemt tid af Donald Trump, da forhandlingerne i slutningen af februar skred positivt frem.



En af knasterne i forhandlingerne er, at USA kræver retten til ensidigt at indføre ny told, hvis ikke den amerikanske regering mener, Kina lever op til aftalen.



"Vi bliver nødt til at holde fast i retten til at kunne hæve tarifferne i situationer, hvor der er krænkelser af aftalen. Hvis vi ikke har det, så gør alt dette ingen forskel."



/ritzau/FINANS