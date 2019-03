Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kalder det "meget trist", at premierminister Theresa May fik nedstemt sin brexitaftale i det britiske parlament tirsdag.



Det skriver han på Twitter, og en række andre politikere har også udtrykt frustration over, at aftalen ikke blev stemt igennem.



Det britiske parlament skal efter planen holde en ny afstemning onsdag.



Her skal der tages stilling til, hvorvidt politikerne kan nikke ja til et brexit uden aftale.



Hvis de ikke kan det, skal der igen stemmes torsdag. Her handler det om en mulig udskydelse af briternes farvel til EU, der lige nu ligger til at finde sted 29. marts.



Her et overblik over danske reaktioner:



* Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Twitter:



- Meget trist. (efterfulgt af flagene for Storbritannien, EU og Danmark).



* Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i skriftlig kommentar:



- Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at det britiske parlament nu endnu en gang har vendt tommelfingeren nedad til en aftale mellem den britiske regering og EU.



- Bolden ligger nu igen på briternes banehalvdel. Det må være op til den britiske regering og det britiske parlament at komme med løsninger på vejen frem.



* Nicolai Wammen, politisk ordfører hos Socialdemokratiet på Twitter:



- Dybt alvorlig situation for Storbritannien, EU og Danmark. Der er dog stadig 17 dage tilbage til at sikre en fornuftig skilsmisse. Bolden ligger nu hos May og parlamentet. Behov for at alle partier i Storbritannien bidrager til en løsning.



* Morten Helveg, medlem af Europa-Parlamentet for De Radikale på Twitter:



- Det er skrækkeligt - og desværre helt forudsigeligt. Når politiske partier tæsker løs på EU i årevis, og ingen forsvarer og kæmper for den europæiske sag, skal det gå galt.



* Brian Mikkelsen, direktør for interesseorganisationen Dansk Erhverv:



- Situationen er mere alvorlig end nogensinde. Usikkerhed er gift for erhvervslivet og samfundsøkonomien, og vi nærmer os nu det værst mulige udfald.



- Et no-deal brexit vil have helt uoverskuelige konsekvenser for økonomien.



/ritzau/