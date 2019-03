Stort flertal i Underhuset afviser igen Theresa Mays brexit-aftale

Breaking news

Premierminister Theresa May i Underhuset tirsdag forud for den afgørende afstemning om udtrædelsesaftalen.

Opdateret 20.44 - Et flertal i det britiske underhus har tirsdag aften igen afvist premierminister Theresa Mays udtrædelsesaftale om brexit. 391 har stemt imod aftalen, mens kun 242 støttede Mays aftale. Dermed er der nu skabt alvorlig...

Eksklusivt for kunder

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På fem minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Find podcasten på din foretrukne podcastafspiller.