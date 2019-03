Danmark blokerer for EU-skat på Google og Facebook

Planer om en digital EU-skat, der var rettet mod store virksomheder som Google, Facebook og Amazon, er skrinlagt.



Danmark, Sverige, Finland og Irland blokerer for en aftale, der ville ændre en eksisterende beskatning af overskud til beskatning af omsætning.



EU-landene vil i stedet sigte mod en global aftale via OECD, konstaterer det rumænske EU-formandskab på et møde i Bruxelles tirsdag.



Finansminister Kristian Jensen (V) kan dermed konstatere, at man har valgt den vej, som den danske regering ønsker.



- Det er den rigtige løsning. Det er den bedste, siger Jensen.



Der var på mødet bred enighed om, at man skal søge en global løsning, så man kan beskatte amerikanske it-giganter, der høster indtægter i Europa.



Nogle EU-lande har så ønsket en midlertidig EU-løsning, inden en global aftale via OECD skulle ligge klar.



På mødet sagde Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, at det går fremad med en aftale i OECD, og der er håb for, at den kan være klar før ventet.



Den danske finansminister har afvist en digital skat i EU-regi, da han mener, at den vil blive dyr for Danmark, fordi USA vil svare igen.



- Jeg kæmper for de danske skatteyderes interesser. Danske skatteydere har ingen interesse i, at vi begynder at skifte fra en overskudsbeskatning til en omsætningsbeskatning, siger Kristian Jensen.



Han mener, at en beskatning af omsætning vil koste for statskassen, da danske virksomheder, der har eksport, vil komme til at betale en del af deres skat i udlandet - i stedet for i Danmark.



Det argument afvises af Socialdemokratiet. Partiet ærgrer sig over, at EU ikke kunne nå til enighed om en skat på tech-giganterne.



- Vi synes i virkeheden, at det er hovedrystende, at Danmark er et af de lande, der har stukket en kæp i hjulet på en fælleseuropæisk løsning, siger Peter Hummelgaard Thomsen, partiets EU-ordfører.



Han kan forstå Irland, "der vil forsvare sin skatteundgåelsespraksis" og måske Sverige, der "vil beskytte Spotify". Men ikke Danmark.



Regeringens argument er søgt, siger Hummelgaard, da en beskatning af den værdi, som eksempelvis Google skaber i EU ved at bruge persondata, ikke kan sammenlignes med den værdi, Novo Nordisk skaber, når de udvikler ny medicin.



En frygt for ny beskatning af Novo Nordisk i USA har været nævnt af finansministeren som et argument imod den digitale skat.



Chefen for international beskatning i det amerikanske finansministerium har tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters sagt, at USA er imod Frankrigs nye digitale skat på it-firmaer i USA. Han kalder den diskriminatorisk.



- Forskellige steder i regeringen undersøges det i øjeblikket, om denne diskriminerende praksis kan give os rettigheder under handelsaftaler, WTO og traktater, siger Chip Harter i Paris.



