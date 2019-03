Lars Løkke og Mette Frederiksen starter talkrig om tidlig pension

Socialdemokratiet vil bruge tre milliarder kroner på at give nedslidte danskere ret til at gå tidligere på folkepension.



Men for de penge kan kun "i omegnen af 2850 danskere" gøre brug af en ordning, som vil sende dem tre år tidligere på pension, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under tirsdagens spørgetime i Folketinget.



- Hvordan afgrænser man de 2850 danskere? Er det via den fagforening, de står i, eller via det svendebrev, de oprindeligt tog, siger Lars Løkke Rasmussen, som mener, at Socialdemokratiets forslag er uklart.



- Det er her, det begynder at blive lidt flimrende. Så jeg kan ikke bedømme idéen, siger Lars Løkke Rasmussen.



Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, siger efter spørgetimen, at tallet må "stå for statsministerens egen regning":



- Jeg har ikke lagt mig fast på en endelig model, og så kan man jo heller ikke lægge sig fast på et tal. Finansministeriet har regnet sig frem til et andet tal end landets statsminister, nemlig at det vil komme til at omfatte 7000 personer, siger hun.



- Så det tal, statsministeren bruger i dag, må stå for statsministerens egen regning.



Mette Frederiksen henviser ifølge Socialdemokratiet til et folketingssvar, som finansminister Kristian Jensen (V) har givet til Finansudvalget.



Her skriver finansministeren, at en beregning illustrerer, at "en stigning i antallet af folkepensionister på 19.000-25.500 personer, kan holdes inden for en saldosvækkelse på cirka 3 milliarder".



Det svarer til omtrent 7000 personer om året, hvis man fordeler antallet over tre år.



Tallet på 2850, som Lars Løkke Rasmussen bringer ind i debatten, er ifølge Finansministeriet en "grov beregning". Den er baseret på "den skalerede virkning af en generel ændring af folkepensionsalderen".



Der er benyttet den samme beregningsmetode, som ministeriet har anvendt i et notat fra 22. januar i år om opmærksomhedspunkter i forhold til at differentiere folkepensionsalderen.



Mette Frederiksen vil under spørgetimen vide, om statsministeren vil være med til at indføre en ret til tidligere folkepension for nedslidte.



- Jeg har ikke fået svar mit spørgsmål, så jeg genoptager diskussionen. Vil statsministeren være med til at indføre en ret til tidligere folkepension til dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet og er nedslidte?, spørger S-formanden.



Statsministeren svarer, at han ikke kan "finde hoved og hale" i Socialdemokratiets forslag.



- Jeg har det sådan, at hvis man er nedslidt, skal man ikke arbejde. Men Socialdemokratiet har fremlagt et forslag, som jeg ikke kan finde hoved og hale i, siger Lars Løkke Rasmussen.



Det var, efter at Socialdemokratiet fremlagde et pensionsudspil i januar, at debatten om nedslidning og tidligere tilbagetrækning blev en stor politisk dagsorden.



/ritzau/