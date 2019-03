Rusland kan ikke længere være strategisk partner med EU.



Det mener EU-Parlamentet, der tirsdag har stemt for en resolution, der siger, at tonen over for Rusland skal skærpes.



- Den diplomatiske sprogbrugs tid er forbi, siger lettiske Sandra Kalniete, der er parlamentets ordfører på området.



- Selv samarbejde i begrænset omfang er svært, så længe Rusland fortsat har besat dele af Ukraine og angriber andre europæiske lande, tilføjer hun.



Parlamentsmedlemmerne fordømmer samtidig, hvad de kalder Ruslands "misinformationskampagner og cyberangreb".



Ifølge parlamentarikerne har de til formål at øge spændingerne i EU og dets medlemsstater.



De mener ikke, at EU's reaktion på propaganda og misinformation er tilstrækkelig. Resolutionen opfordrer til, at man styrker kampen mod misinformation før valget til EU-Parlamentet i maj.



Mange af gnidningerne mellem EU og Rusland begyndte i 2015 med Ruslands intervention i Syrien og indblanding i lande som Libyen.



Parlamentet fremhæver desuden Ruslands støtte til EU-modstandere og højreekstremistiske bevægelser.



Derudover gentager medlemmerne også deres bekymring for, at Nord Stream 2-projektet kan styrke EU's afhængighed af russiske gasforsyninger og true EU's indre marked.



Socialdemokraternes parlamentsmedlem Jeppe Kofod mener, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil få en klemme på de europæiske lande.



- Det får han med den her nye gasledning, som vil øge EU-landenes afhængighed af russisk gas, siger han og tilføjer:



- Det er en farlig udvikling og en direkte trussel mod Europas sikkerhed. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat gør alt, hvad vi kan, for at forhindre projektet.



/ritzau/