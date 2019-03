Kristian Jensen om ændringer i brexit-aftale: Håber den kan aflive myterne i Storbritannien

Finansminister Kristian Jensen (V) håber, at gårsdagens enighed mellem EU og Theresa May er nok til at sikre flertal for udtrædelsesaftalen, og at de nye erklæringer kan være med til at aflive nogle af de myter, der florerer blandt Mays modstandere

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix