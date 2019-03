USA vil have Tyskland til at droppe Huawei

Relateret indhold Artikler

USA's regering er parat til at reducere efterretningssamarbejdet og dele færre informationer med sin tyske modpart, hvis Tyskland tillader, at den kinesiske telekom- og teknologikæmpe Huawei får lov til at bygge landets næste mobilnet, 5G-netværket.



Det skriver The Wall Street Journal.



I et brev til den tyske økonominister advarer USA's ambassadør i landet, Richard A. Grenell, imod at lade Huawei eller andre kinesiske producenter af netværksudstyr deltage i 5G-projektet, og at det i givet fald ville medføre et samarbejde på et lavere niveau med tyske efterretningstjenester fra USA's side.



Det er første gang, at USA direkte advarer allierede og partnere om konsekvenserne ved et samarbejde med kinesiske it-producenter, men den amerikanske regering med præsident Trump i spidsen har dog mange gange advaret mod, at særligt Huawei deltager i opbygningen af 5G-netværker, fordi USA mener, at det gør dem åbne for mulig kinesisk spionage.



Det har Huawei gentagne gange afvist, og samtidig har mange kunder og mulige kunder fremhævet, at netop Huawei er i besiddelse af den billigste og bedste 5G-teknologi. Den tyske regering har ifølge avisen også forklaret, at den ikke har konstateret tegn på, at teknologien fra Huawei særligt kan udnyttes til spionage fra Kinas side, eller at der er konstateret nogen form for aktivitet i den retning.



Ambassadør Grenell fremhæver i sit brev til den tyske regering, at netop sikre kommunikationssystemer er essentielle for samarbejdet inden for forsvar og efterretning.



"Amerikanerne vil antage, at alt, hvad vi deler med Tyskland, vil ende hos kineserne," siger en talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium til The Wall Street Journal, samtidig med at han understreger, at der fortsat vil ske en deling af information med tyskerne, men altså i mindre omfang og med mindre gennemsigtighed.



Fra amerikansk side frygtes det, at kinesiske selskaber som Huawei og ZTE kan blive tvunget til at lade den kinesiske regering benytte udstyr, som er leveret til andre lande, til at få adgang til brugernes informationer, og at et sådan krav ikke vil være underlagt demokratisk kontrol, ligesom behovet for løbende opdateringer af 5G-softwaren vil skabe en "bagdør" og andre sårbarheder i systemet.



/ritzau/FINANS