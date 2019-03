Burberry, Bentley og resten af den britiske luksussektor advarer mod eksporttab i milliardklassen

Den britiske luksusgodesektor, der inkluderer mærker som modehuset Burberry og bilproducenten Bentley, kan tabe op mod 6,8 mia. pund, svarende til 59 mia. kr., i eksportindtægter på et år, hvis Storbritannien ryger ud af EU uden en aftale, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Det er sektorens brancheorganisation Walpole, der står bag undersøgelsen, som indikerer, at op mod en femtedel af britisk luksuseksport vil ende i risikozonen, hvis en aftale med EU ikke kommer i hus.



- Britiske luksusmærker er dedikerede til at blive i Storbritannien, men vi mister tålmodighed med regeringen, som tager os til kanten af en no-deal, siger Helen Brocklebank, der er administrerende direktør for Walpole.



- Udgifterne for den britiske økonomi i eksporttab fra britiske luksusmærker vil være på omkring 7 mia. pund, og vi mener, at de penge skulle blive brugt på at styrke vores land - ikke ødelægge det. Vi tilskynder regeringen til kategorisk at udelukke en no-deal-exit, siger hun desuden.



Brancheorganisationen står i spidsen for luksusmærker som Alexander McQueen, Harrods, Net-A-Porter og Rolls-Royce.



/ritzau/FINANS