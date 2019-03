Dansk Folkeparti rammer laveste måling i denne valgperiode

Var der folketingsvalg i dag, ville blot 14,2 procent af vælgerne sætte deres kryds ved liste O, Dansk Folkeparti.



Det viser en ny meningsmåling, Voxmeter har foretaget for Ritzau. De 14,2 procent er den laveste vælgeropbakning, Voxmeter har målt til DF i denne valgperiode. Faktisk den laveste siden 2013.



- Nogle gange går det i bølger. Nogle gange går de partier, der er gået lidt tilbage, endnu mere tilbage. Fordi man kan læse i avisen, at det går tilbage, siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.



Ved folketingsvalget i 2015 havde målingerne spået Dansk Folkeparti et noget svagere resultat end de 21,1 procent, partiet endte med at få. På spørgsmålet, om partiet håber på, at det samme sker igen, siger Skaarup:



- Det håber jeg selvfølgelig. Jeg tror, at mange danskere er i tvivl, om hvem de skal stemme på.



- Vi arbejder benhårdt på at gøre det mere synligt og tydeligt, hvor DF står, så vi kan overbevise flere vælgere, siger DF-gruppeformanden.



Ifølge professor i statskundskab Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet er der den seneste tid sket det, at Socialdemokratiet har hentet en del tidligere DF-vælgere hen over den politiske midte.



S har samtidig sagt farvel til mere venstreorienterede vælgere, der fravælger den stramme udlændingepolitik. Men de er gået til partier som SF, Enhedslisten og De Radikale. Dermed er status fremgang til rød blok.



Den er blevet udbygget, efter at Socialdemokratiet præsenterede sit udspil om, at folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet, skal have ret til at gå tidligere på pension, vurderer professoren.



- Det er det, der har flyttet de sidste 1,5 procent, vurderer Kasper Møller Hansen.



- Pensionsudspillet har virkelig ramt direkte ned i DF's kernesegment. Det er et område, som de burde være super stærke på og altid har domineret, siger professoren.



/ritzau/