Trump vil have 57 mia kr til grænsemur

Præsident Donald Trump vil ifølge Reuters bede kongressen om ekstra 8,6 mia. dollar, ca. 57 mia. kr., i bidrag til betalingen for muren langs grænsen til Mexico.



Samtidig skriver Wall Street Journal, at præsidentens budgetudkast for 2020, som ventes fremlagt mandag, vil være baseret på en antagelse om at USA's økonomi vil fortsætte sin vækst i et raskt tempo.



Budgettet er det første siden demokraterne vandt flertallet i Repræsentanternes Hus i efteråret, og budgetudkastet bliver startskuddet til månedlange forhandlinger om præsidentens planer for hvor der skal investeres og hvor der skal spares.