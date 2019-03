Britisk investering i forskning midt i brexit-bølgegang

Storbritannien vil investere 200 mio. pund, ca. 1,7 mia. kr., i supercomputere, lasere og forskning i genetik for at støtte videnskab og teknologi mens landet gør sig klar til at forlade EU.



Investeringen er med i den budgeterklæring, som den konservative finansminister Philip Hammond offentliggør på onsdag, skriver Bloomberg.



I efteråret skal investeringen følges op med en langsigtet plan for forskning og innovationsinfrastruktur, fremgår det af en meddelelse fra finansministeriet søndag.



Finansministerens erklæring onsdag rammer midt ned i nogle potentielt afgørende dage for brexit, hvor premierminister Theresa May tirsdag har bebudet endnu en afstemning i parlamentet om en aftale om briternes EU-exit.



Hvis hun vinder afstemningen, kan der frigøres midler, som ellers er holdt i reserve i tilfælde af at Storbritannien forlader EU helt uden nogen aftale.



Hvis Theresa May taber afstemningen, som mange mener er uundgåeligt, kan der kort efter komme en afstemning i parlamentet, hvor medlemmerne kan beslutte, at landet ikke kan forlade EU uden en aftale, og at man i stedet må søge en udsættelse af fristen 29. marts, hvor landet står til at at træde ud af EU.