Pia Kjærsgaard om minister-optrin: En nedtur for folkestyret

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), tager afstand fra den episode, der torsdag fik undervisningsminister Merete Riisager (LA) til at afbryde et besøg på Ørestad Gymnasium.



Ministeren blev mødt af buhråb og ukvemsord, da hun var på gymnasiet for at tale om demokratisk dannelse.



Der blev ifølge flere af de tilstedeværende også kastet ting mod gæsterne. Der er dog lidt uklarhed om, hvilke effekter og hvor omfattende det har været.



- Det er virkelig en nedtur for folkestyret, i allerhøjeste grad, siger Pia Kjærsgaard.



- Naturligvis skal folkevalgte, uanset om de er ministre eller folketingsmedlemmer, kunne komme alle steder.



- Jeg har selv været ude på en lang række gymnasier, og jeg må sige, at det har været i en god ånd, siger hun.



Altinget citerede fredag morgen sognepræst og formand for Rådet for Demokratisk Dannelse Kathrine Lilleør for, at der blev kastet mønter og råbt "luder" efter ministeren.



Kathrine Lilleør siger fredag aften til Ritzau, at hun ikke ved, hvad der blev kastet med.



- Jeg kan i hvert fald bekræfte, at der faldt noget ned oppefra. Jeg har siden kunnet forstå, at det måske ikke var mønter.



- Men der var en tumultarisk stemning, og det var uden for kontrol, siger hun.



Ministerens særlige rådgiver, Søren Poul Nielsen, og pressechef Rasmus Thomsen siger til Ritzau, at de begge så en enkelt mønt falde tæt på ministeren.



Pia Kjærsgaard har som en af ret få danske politikere vagter med fra Politiets Efterretningstjeneste (PET, red.), når hun er ude og møde blandt andet skoleelever.



- Men det er vel ikke dér, vi skal hen?



- Det kan ikke være rigtigt, at når en minister siger, at "jeg vil godt komme ud og fortælle om, hvad der sker på mit område", at man så også skal have PET med for at have tjek på situationen, siger hun.



Hun håber, at episoden med Merete Riisager er en enlig svale.



- Jeg håber det virkelig. Nu skal vi i gang med en valgkamp, så der kan stemningen måske yderligere være ophidset.



- Jeg er bestemt tilhænger af en livlig debat, og det synes jeg også, at eleverne skal deltage i.



- Det er også en måde at blive vænnet til folkestyret, at man kan stille nogle spørgsmål - også gerne kritiske, siger Pia Kjærsgaard.



Folketingets formand peger på, at nogle af eleverne på Ørestad Gymnasium har en alder, hvor de har mulighed for at stemme ved valgene.



- Derfor er det så væsentligt, at de fatter, at det her duer bare ikke. Man lytter til hinanden, og så forholder man sig til argumenterne.



- Og så har man i øvrigt mulighed for at sætte sit kryds på valgdagen, som vi snart skal gøre, siger Pia Kjærsgaard.



Næste valg til Folketinget skal afholdes senest 17. juni, mens der 26. maj afholdes valg til Europa-Parlamentet.



