Paul Manafort er idømt knap fire års fængsel for skattefusk

En føderal dommer i delstaten Virginia har natten til fredag dansk tid idømt præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort 47 måneders fængsel og en bøde på 50.000 dollar.



Det svarer til knap fire års fængsel og cirka 331.000 kroner i bøde.



Den særlige anklager Robert Mueller havde anbefalet mellem 19 og 24 års fængsel samt en bøde på mellem 50.000 dollar og 24 mio. dollar.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



69-årige Manafort blev i august 2018 kendt skyldig i fem anklager om skattesnyd, to tilfælde af banksvindel og for ikke at have oplyst om sin udenlandske bankkonto.



Blandt andet har Manafort haft millioner af dollar stående på udenlandske bankkonti, som han ikke har betalt skat af.



I september 2018 indgik Manafort en aftale med anklagemyndigheden og erklærede sig skyldig i yderligere to anklager.



I retten torsdag sagde han, at han var mildest talt "flov" over sig selv. Det skriver avisen The New York Times.



"At sige at jeg føler mig ydmyget og flov vil være en grov underdrivelse," lød det fra Manafort, der lider af urinsyregigt og derfor sad i kørestol.



Han tilføjede, at hans liv i dag er "kaos" både professionelt og finansielt.



Det manglende overblik over Manaforts økonomiske situation gjorde det svært for dommeren at vurdere anklagemyndighedens tilbagebetalingskrav.



Dommeren endte dog med at sige, at Manafort fortsat kan blive dømt til at skulle betale i alt 24 mio. dollar tilbage til den amerikanske stat, skriver Reuters.



Manafort risikerer op til ti års fængsel for disse to anklagepunkter. Her ventes strafudmålingen den 13. marts, skriver nyhedsbureauet AP.



Paul Manafort blev i marts 2016 hyret af Donald Trumps kampagnestab, hvor han i juni samme år blev kampagneleder. I august 2016 forlod han sin post.



Manafort er en af de første personer i kredsen omkring Donald Trump, der er blevet dømt for kriminelle anklager som følge af Muellers Rusland-undersøgelse.



Robert Mueller undersøger mulig russisk indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.



Sagerne mod Manafort har egentlig ikke noget med undersøgelsen at gøre, men er dukket op under Muellers efterforskning.



/ritzau/