Så er det officielt: 12. marts stemmer det britiske parlament igen om brexitaftale

Theresa May

Tirsdag den 12. marts stemmer de britiske parlamentarikere for anden gang om premierminister Theresa Mays brexitaftale.



Det oplyser lederen af Underhuset, den konservative Andrea Leadsom.



Meldingen fra premierminister Theresa May har hidtil været, at afstemningen skulle finde sted senest 12. marts. Det har indtil nu dog ikke ligget helt fast, at det ville ske netop på denne dag.



Næste uge bliver på mange måder en skæbneuge i det britiske parlament.



Først og fremmest på grund af den afgørende afstemning om Mays aftale.



Men også fordi May har varslet yderligere afgørende afstemninger, hvis hendes aftale endnu engang bliver stemt ned.



