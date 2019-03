Skatteminister tvivler på skattelettelser i næste valgperiode

"Det skal kunne betale sig at arbejde."



De fleste politisk interesserede kan nok huske det markante Venstre-slogan fra den seneste folketingsvalgkamp.



Budskabet dækkede blandt andet over et forslag om at sænke skatten for almindelige lønmodtagere.



Men ved næste valg går Venstre ikke til valg på skattelettelser, har partiet slået fast.



Så hvilken skattepolitik skal vælgerne forvente, hvis det skulle lykkes Venstre at vinde regeringsmagten igen?



Det har Ritzau bedt skatteminister Karsten Lauritzen (V) skitsere.



"De skal forvente, at det vi har vedtaget, og det vi har planlagt at gennemføre sammen med Dansk Folkeparti - det bliver selvfølgelig til noget," siger Lauritzen.



"Og hvis der er penge til det og politisk opbakning, vil jeg ikke udelukke, at man kan lette skatten på arbejde eller andre steder."



Sagen er, forklarer skatteministeren, at der ikke er flertal i Folketinget for at lette skatten.



Derfor vil Venstre ikke stille vælgerne lavere skat i udsigt.



"Ud fra en personlig holdning synes jeg stadigvæk, at det er urimeligt, hvor stor en andel en person, der arbejder fuld tid i en dagligvareforretning, skal aflevere til staten," siger Lauritzen.



"Jeg synes, at folk skulle have lov til at beholde flere af deres penge."



"Men det er ikke en politisk vare, vi vil markedsføre os på op mod en valgkamp. For når vi ser på råderummet, altså hvordan vi kan finansiere det, ser det lidt svært ud."



"Og når vi ser på at skaffe parlamentarisk opbakning til det, ser det endnu sværere ud."



Erhvervslivet må også indstille sig på, at skattepolitikken under en eventuel kommende V-regering vil blive det muliges kunst, lader skatteministeren forstå.



"Det er ikke sådan, at vi i næste valgperiode intet vil foretage os på skatteområdet."



"Men vi synes også, at det er vigtigt at forventningsafstemme, både med vælgerne og med dem, der er interessenter på skatteområdet, at det ikke kommer til at vælte ud med milliarder til at sænke skatter og afgifter."



Ministeren mener selv, at den nuværende regering er kommet langt med at rydde op i afgifter, blandt andet den på nødder. Men der er stadig en række afgifter, som ikke tjener andet formål end at skaffe penge til statskassen, vurderer Karsten Lauritzen.



Hvad angår sloganet fra 2015 - at "det skal kunne betale sig at arbejde" - mener Karsten Lauritzen, at den nuværende regering har "taget et ordentligt ryk".



