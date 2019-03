Michael Bloomberg ønsker ikke at udfordre Donald Trump i 2020

Relateret indhold Artikler

Det bliver ikke Michael Bloomberg, tidligere borgmester i New York City, som til næste år skal forsøge at slå Donald Trump af pinden som USA's præsident.



Tirsdag har 77-årige Michael Bloomberg gjort det klart, at han ikke har planer om at stille op til næste præsidentvalg. Michael Bloomberg har ellers af flere været peget på som en stærk udfordrer til Donald Trump.



Michael Bloomberg, der skønnes at være god for 40 mia. dollar, har tidligere tre gange med succes stillet op til posten som borgmester i New York og stod i spidsen for storbyen fra 2002 til 2013.



Op til nytår sagde Howard Wolfson, der er politisk rådgiver for Michael Bloomberg, at han i begyndelsen af 2019 ville træffe en endelig beslutning om, hvorvidt han stiller op til præsidentvalget. Og det gør han altså ikke med tirsdagens meddelelse.



"Selv om der ikke er nogen større ære end at være præsident, så er min største forpligtelse som borger at hjælpe landet, så godt som jeg kan lige nu," siger Michael Bloomberg ifølge Bloomberg News.



Michael Bloomberg er i øvrigt stifter og majoritetsejer af Bloomberg LP, der er moderselskabet til Bloomberg News.



/ritzau/FINANS