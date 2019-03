Hundredvis af IS-krigere overgiver sig ved den sidste bastion

Relateret indhold Artikler

Op mod 300 krigere fra den militante gruppe Islamisk Stat (IS) har mandag overgivet sig til amerikanske styrker i Baghouz.



Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) i en pressemeddelelse natten til tirsdag.



Baghouz i det østlige Syrien er IS' sidste lille enklave i Syrien.



Krigerne, der har overgivet sig, er blandt i alt 1600 personer, der mandag har forladt området. Det sker, efter at Syriens Demokratiske Styrker (SDF) de seneste dage har genoptaget en storstilet offensiv mod IS.



Der er dog en usikkerhed forbundet med tallene. For ifølge SDF, de amerikanskstøttede kurdiske styrker, er i alt 3000 personer evakueret, herunder omkring 200 IS-krigere.



Det siger Mostafa Bali, der er talsmand for SDF, til nyhedsbureauet Reuters.



IS er stort set besejret i Syrien. Gruppen er trængt tilbage til et sidste lille landområde i Baghouz af SDF.



IS-soldaterne har de seneste par uger gemt sig blandt civile i Baghouz.



Derfor har SDF haft svært ved at lancere sit endelige angreb mod gruppen.



Fredag forlød det, at alle civile havde forladt byen. Der er dog stadig op mod 1000 til 1500 IS-krigere tilbage i området, melder SDF-talsmanden natten til tirsdag dansk tid.



SDF oplyste tidligere mandag, at styrkerne havde lagt en dæmper på offensiven, fordi der befandt sig flere civile i området end først forventet.



Skulle Baghouz falde til SDF, vil det markere enden på en fireårig krigsindsats. Den har haft til formål at afslutte IS' kontrol i Syrien.



Offensiven mod Baghouz er sidste led i en større operation, der begyndte i september sidste år. Målet har været at fjerne de sidste IS-stillinger på den østlige bred af floden Eufrat.



/ritzau/