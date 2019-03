Trump vil begrænse Indiens adgang til det amerikanske marked

Relateret indhold Artikler

USA's præsident, Donald Trump, har i sinde at sætte en stopper for en årtier gammel handelsklausul, der tillader Indien at eksportere varer til USA uden at betale told.



Det skriver han i et brev til den amerikanske Kongres mandag.



"Jeg tager dette skridt, fordi jeg efter intensive forhandlinger mellem USA og Indien ikke finder, at Indien har givet gode nok garantier for at give os lige og rimelig adgang til de indiske markeder," skriver præsidenten.



Ifølge den såkaldt "privilegerede" handelsklausul kan indiske virksomheder eksportere varer til en værdi af 5,6 mia. dollar - svarende til knap 37 mia. kroner - toldfrit.



Handelsklausulen blev oprindeligt vedtaget for at bidrage til den økonomiske udvikling i Indien. Siden da er den indiske økonomi dog vokset betragteligt.



Men Trump har også flere gange kritiseret Indiens høje toldsatser på amerikanske varer og kaldt dem unfair.



Ifølge amerikanske handelsrepræsentanter var USA's handelsunderskud med Indien på 27,3 mia. dollar, svarende til knap 180 mia. kroner, i 2017.



Samme handelsklausul har været givet til Tyrkiet, men ifølge Trump er landets økonomiske udvikling nu oppe på et niveau, hvor toldfritagelsen ikke længere giver mening.



Trump har siden sin tiltrædelse pålagt straftold på varer fra flere lande, da han mener, at USA for længe har tilladt andre lande at udnytte frihandelsaftaler.



Det er blandt andet Kina, der har mærket størstedelen af præsidentens handelsmanøvrer. Det har ført til en handelskrig mellem de to stormagter.



/ritzau/