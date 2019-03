Tænketank om Mette F's nye bankskat: Samme slags illusion, som Riskær turnerer med

Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, vurderer lige som Finansministeriet, at Socialdemokratiets nye bankskat vil ramme både almindelige danskere og erhvervsliv gennem højere priser.

Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen er ude på samme sidespor som finansmanden og politikeren Klaus Riskær Pedersen, når hun lover de 'almindelige lønmodtagere', at de ikke bliver ramt af en ekstra milliardskat på bankerne. Det vurderer tænketanken...

