Canada starter officiel udvisningsproces af Huawei-direktør

Det canadiske justitsministerium har fredag indledt den formelle udvisningsprocedure af finansdirektøren i det kinesiske tele- og teknologiselskab Huawei Technologies, Meng Wanzhou, som landet tilbageholder på baggrund af en udleveringsanmodning fra USA.



Det skriver Bloomberg News.



Den første høring i udvisningssagen er berammet til den 6. marts, altså onsdag i næste uge.



- Beslutningen følger en grundig gennemgang af beviserne i denne sag, hedder det i en meddelelse fra ministeriet, som mener kravene for at starte en proces er tilstede, ligesom der er tilstrækkeligt med beviser til, at en dommer skal træffe en beslutning.



Meng Wanzhou blev i december sidste år anholdt i Canada og har siden været tilbageholdt i landet med elektronisk fodlænke. Finansdirektøren, som også er datter af selskabets grundlægger, Ren Zhengfei, forlanges udleveret af USA for bedrageri og sanktionsbrud.



